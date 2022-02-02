Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygunu
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep’te bir kuyumcunun camını kıran silahlı 2 zanlı, vitrindeki 500 bin lira değerindeki altınları alarak kaçtı.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya gelen yüzü kapalı 2 kişi, silahla havaya ateş ettikten sonra ön camı kırdı.
Vitrinde bulunan yaklaşık 500 bin lira değerinde altını alan 2 şüpheli, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.
Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği, olay yerinde inceleme yaptı, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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