Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İş makinesinin çarptığı sağlık personeli yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin çarptığı sağlık personeli hayatını kaybetti.
Berçelan Mahallesi'ndeki köprü yakınında karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi, işten çıkan 112 Acil Sağlık çalışanı C.Ö'ye çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen C.Ö'nün cenazesi, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.
C.Ö'nün Hakkari'de göreve yeni başladığı öğrenildi.
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