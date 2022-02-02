Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda yabancı uyrukluların bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yakalanan Afganistan uyruklu 10 kişinin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
Etiketler: Şanlıurfa Düzensiz Göçmenler
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