Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, dün yaptığı toplantıda, Ovacık Mahallesi'ndeki buz pateni pistine Ahmet Çalık'ın isminin verilmesini görüştü.

Toplantıda, Çalık'ın isminin buz pateni pistine verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bizleri derinden üzen bu olay neticesinde ülkemize ve Türk futboluna önemli hizmetleri olan, efendiliğiyle tüm futbolseverlerin gönlünde taht kuran Ahmet Çalık'ın ismini yeni inşa ettiğimiz buz pateni pistimizde yaşatma kararı aldık. Yeni spor kompleksimizde inşallah onun ismi ebet müddet yaşayacak. Tesisimizden istifade eden her gencimiz Ahmet Çalık'ı anacak ve onun spor yaşamını kendine örnek alacak." ifadelerini kullandı.

Çalık'ın ailesinin Keçiören'de ikamet ettiğini belirten Altınok, Çalık ailesine, Konyaspor camiasına ve tüm sevenlerine tekrar başsağlığı diledi.

[Fotoğraf:AA]

Pist doğal buz özelliği taşıyor

Buz pateni pisti belediye tarafından yaptırılan dome çadırlı ilk kalıcı buz pateni pisti olma özelliği taşıyor. Üstü özel nano teknoloji "blackout branda" ile kaplı.

Ayrıca tesis pisti doğal buz özelliğiyle dünya olimpik buz pateni pisti sistemi ile aynı standartlara sahip.

Pist Ovacık'taki 5 bin metrekarelik spor kompleksinin içinde yer alıyor. 300 metrekarelik bir kullanım alanına sahip ve her seansta 70 kişi faydalanabilecek.

50 metrekarelik ilk bölümde sporcular kask, paten ve dizlik gibi ekipmanlarını hazırlayabilecekler.

Pistin çatısı kar yüküne dirençli

300 metrekarelik ikinci bölümde ise buz pisti yer alacak. Yarım küre halindeki mimariye sahip dome çadırlı buz pisti, 10 metrelik yüksekliğiyle ferah bir ortam ve muntazam bir akustik sunacak.

Rüzgar ve kar yükü direnci yüksek olan bu pist aynı zamanda sporculara güvenli bir ortam sağlayacak.

Buz pateninin açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak.