Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari FETÖ hükümlüsü cezaevine teslim edildi
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen ve cezası kesinleşen N.U'nun yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Saklandığı evde yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Eskişehir FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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