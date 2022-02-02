İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen ve cezası kesinleşen N.U'nun yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Saklandığı evde yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.