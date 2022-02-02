Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da kaçak avcılara para cezası
[Fotoğraf: AA]
Batman'da kaçak avlandığı tespit edilen 11 kişiye 14 bin 32 lira para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi tarafından farklı zamanlarda gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı hareket eden 11 kişi belirlendi.
Ekipler tarafından 11 kişiye toplam 14 bin 32 lira ceza verildi.
Denetim ve kontrollerde el konulan 2 silah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Batman Kaçak Avcılık
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