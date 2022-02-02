Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta atıklardan gübre üretilecek
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta park, bahçe ve pazar yerlerinden toplanan atıklarla gübre üretimi için çalışma başlatıldı. Projenin kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor.
Uşak'ta kurulu olan biyometanizasyon tesisinde atıklardan elektrik üretimi yapıldı.
Tesiste günlük ortalama 300 ton atık işleniyor ve günlük 52 megavat elektrik üretiliyor.
Elde edilen metan gazı, motorlarda enerjiye dönüştürülüyor. Buradan üretilen elektrik, dağıtım şirketine teslim ediliyor.
Böylece kilovat başına devletten destek alınıyor ve kazanç halka hizmete dönüşüyor.
Proje tarımsal verimi artıracak
Kentte park, bahçe ve pazar yerlerinden toplanan atıklardan kompost gübre üretilmesi yönünde de çalışmalar başlatıldı.
Kentteki semt pazarlarında ortaya çıkan atıkların gübreye dönüşmesi hem israfı engelleyecek hem de tarımsal verimi artıracak.
Gelişim aşamasındaki proje kısa vadede hayata geçirilecek.
Etiketler: Geri Dönüşüm Sıfır Atık Uşak
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