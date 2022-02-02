Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte içkiden zehirlenen kişi öldü
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen adam hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Tuzcumurat Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Tuncay B., kuzeni A.B. ile buluşarak alkol aldı.
A.B'nin yanından ayrıldıktan sonra kardeşinin evinde fenalaşan Tuncay B. için sağlık ekibi çağrıldı.
Eve gelen ekip tarafından yaşamını yitirdiği belirlenen Tuncay B'nin cansız bedeni, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Tuncay B. ile etil alkol ve anason kitini karıştırarak sahte içki yaptıkları öne sürülen ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen A.B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Balıkesir Sahte İçki
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