Son 24 saatte metrekareye 85 kilogram yağışın düştüğü Menteşe ve Ula ilçelerinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yolların suyla kaplandığı Karabağlar Yaylası'na ulaşım güçlükle sağlanıyor. Belediye ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Tarım arazileri sular altında kaldı

Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Marmaris'te bazı noktalarda ağaçlar devrildi.

[Fotoğraf: AA]

Menteşe-Yılanlı kara yoluna toprak kayması nedeniyle kaya parçaları düştü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araç geçişinin güçlükle sağlandığı yolu iş makineleriyle ulaşıma açmaya çalışıyor.

[Fotoğraf: AA]

Ula ilçesinde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri suyla doldu.