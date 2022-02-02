Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ve jandarma ekipleri tarafından, her kış mevsiminde olduğu gibi bu yıl da doğaya yem bırakma çalışması devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Munzur vadisinin karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerinde yaban hayvanlarının uğrak yerleri olarak belirlenen noktalara 300 kilogram yonca ve 200 kilogram buğday bırakıldı.

Öte yandan ekiplerin kent genelinde belirli aralıklarla yemleme, koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.