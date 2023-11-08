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Güncel
AA 08.11.2023 16:32

Vali Çelik, cami inşaatı ve asfalt çalışmalarını denetledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, belediye ekipleri tarafından çarşı merkezinde yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Çelik, cami inşaatı ve asfalt çalışmalarını denetledi

Vali Ali Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ile birlikte depreme dayanıksız olması sebebiyle yıkılan ve yerine yenisi yapılan Hacı Sait Camii inşaat alanında incelemelerde bulundu.

750 kişi kapasiteli 550 metrekare üzerine kurulan; konferans salonu, iş yerleri, lavabolar ve engelli geçişlerinin de yer aldığı projeyi inceleyen Vali Çelik, işçilerle sohbet ederek istek, taleplerini dinledi. Vali Çelik, iş ve işlemlerin hızlandırılarak camii inşaatının en kısa sürede bitirilmesi yönünde ilgili birimlere talimat verdi. Atlılar Caddesi üzerinde akşam saatlerine kadar devam eden sıcak asfalt çalışmasını da inceleyen Vali Çelik ve beraberindekiler, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını da dinleyerek bir süre sohbet etti.

Altay Caddesi esnafı ise, yapılan sıcak asfalt çalışmasının caddeye ayrı bir renk kattığını belirterek, belediye yetkililerine teşekkür ettiler. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin birçok noktasında başlatılan kilit taşı, yama ve sıcak asfalt çalışması ise devam ediyor. 

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