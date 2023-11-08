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Güncel
İHA 08.11.2023 16:29

Kocaeli'de çocuklar tiyatro ile eğlendi

Dilovası'nda çocuklar, iki gün boyunca sahnelenen `Kırmızı Başlıklı Kız` ve `Haylaz Mojo` tiyatro gösterisiyle doyasıya eğlendi.

Kocaeli'de çocuklar tiyatro ile eğlendi
[Fotograf: İHA]

Dilovası'nda çocuklar, iki gün boyunca sahnelenen `Kırmızı Başlıklı Kız` ve `Haylaz Mojo` tiyatro gösterisiyle doyasıya eğlendi.

Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezinde ikişer seans halinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar için Kırmızı Başlıklı Kız ve Haylaz Mojo isimli çocuk tiyatroları sahnelendi.

Ücretsiz etkinliği ilgiyle izleyen çocuklar, iki gün boyunca düzenlenen gösterilerde doyasıya eğlendi.

Tiyatro gösterilerini çocuklarla birlikte izleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, çocuklara hitaben kısa bir konuşma yaparak, göreve geldikleri günden bu yana Dilovası’nın ve çocukların geleceğini düşünerek yatırım yaptıklarını söyledi.

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