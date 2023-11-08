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Güncel
AA 08.11.2023 16:16

Şanlıurfa'da 20 ceylan doğaya bırakıldı

Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda doğan 20 ceylan doğaya salındı.

Şanlıurfa'da 20 ceylan doğaya bırakıldı
[Fotograf: AA]

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, istasyonun bulunduğu Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na ceylanların bırakıldığı programda, gazetecilere, sahip oldukları biyolojik çeşitliliği koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Şanlıurfa'da 20 ceylan doğaya bırakıldı

Bu kapsamda milli park, tabiat parkı, tabiat koruma alanı, yaban hayatı geliştirme sahası ve sulak alan statüsünde korunan alanları ilan edip biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatını koruma faaliyetleri sürdürdüklerini ifade eden Çokçetin, şöyle konuştu:

"Yaban hayatını koruma çalışmalarımız kapsamında envanter çalışmaları ile fotokapan ve GPS vericili izleme çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca 11 yaban hayatı rehabilitasyon merkezimizde yaralı hayvanları tedavi ediyoruz. 24 üretim merkezimizde ise yaban hayvanlarını çoğaltıp doğal ortamlarına salıyor ve popülasyonlarını destekliyoruz. Bugün burada 85 alandan biri olan Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında erişkinliğe ulaşmış 20 Urfa Ceylanı'nı doğal yaşam alanlarıyla buluşturacağız"

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