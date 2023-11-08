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Güncel
AA 08.11.2023 16:13

Kırsal bölgelerdeki öğrenciler Bitlis'in tarihi mekanlarını gezdi

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu tarafından başlatılan "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında kırsal bölgelerdeki öğrenciler, kent merkezi ve Ahlat ilçesinde tarihi mekanları gezdi.

Kırsal bölgelerdeki öğrenciler Bitlis'in tarihi mekanlarını gezdi
[TRT Haber (Arşiv)]

Kırsaldaki öğrencilerin Bitlis'i ve ilçelerini tanıması için hayata geçirilen proje kapsamında Mutki'den getirilen 25 öğrenci, öğretmenleri, Mutki Milli Eğitim Müdürü Murat Biçer ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Yüzer ile Vali Karaömeroğlu'nu ziyaret etti.

Vali Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, öğrencilerle yaş pasta kesti, sohbet etti.

Öğrenciler, daha sonra rehber eşliğinde il merkezi ve Ahlat'taki tarihi mekanları gezerek bilgi aldı.

Vali Karaömeroğlu, gazetecilere, kırsal kesimdeki dezavantajlı öğrenciler için başlattıkları "İlimizi Tanıyalım Projesi"nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin proje kapsamında Bitlis'in tarihi yerlerini gezeceğini anlatan Karaömeroğlu, "Bu projeyle ilimizi tanımalarını, sosyalleşmelerini ve öz güvenlerinin artmasını sağlıyoruz. Bugün de Mutki'den gelen öğrencilerimizle ilk programı gerçekleştirdik. 15 gün arayla ilçelerimizin kırsalında yaşayan 25 kişilik öğrenci grubunu getirip ilimizi tanıtacağız. Bu çocuklarımız il dışına okumaya gittiklerinde Bitlis'imizin kültür elçileri olacaklar" diye konuştu.

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