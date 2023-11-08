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Güncel
AA 08.11.2023 16:02

Tokat'ta hastanedeki kadın hastalar ile yakınlarına saç ve cilt bakımı yapıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören kadın hastalarla yakınlarına, saç ve cilt bakımı yapıldı.

Tokat'ta hastanedeki kadın hastalar ile yakınlarına saç ve cilt bakımı yapıldı
[Fotograf: AA]

Onkoloji Bölümüne bağlı olarak hizmet veren Palyatif Bakım Ünitesi'ne gelen gönüllü akademisyenler ile TOGÜ Güzellik Hizmetleri Bölümü eğitimcileri ve Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri, kadın hastalarla yakınlarına saç ve cilt bakımı yaptı.

Palyatif Bakım Ünitesi sorumlusu Doç. Dr. Nagehan Yıldız Çeltek, hastanelerinde hastalarla yakınlarına yaşam kalitesinin artırılması amacıyla fiziksel, psikolojik ve manevi anlamda destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Palyatif bakım ünitesinin yeni bir kavram olduğunu belirten Çeltek, "O yüzden her ülkenin, palyatif bakım ilkelerine bağlı kalarak kendi rol modelini oluşturması gerekiyor. Biz de ülkemizde dört bir yandan palyatif bakım merkezleri ile bu hizmeti halkımıza sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Hastanede cilt bakımı yapılan 67 yaşındaki Gülten Efendi ise hayatında ilk kez böyle bir uygulama yaptırdığını ifade etti.

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