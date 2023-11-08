Isparta’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Isparta’nın Yalvaç ilçesi çevre yolu Salur Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gelendost istikametinden Yalvaç'a istikametine seyir halinde olan İsmet Y. idaresindeki otomobil, Soner G. hakimiyetinde olan otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüleri yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücülerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.