Yozgat'ta "Kudüs Nöbeti" çadırı kuruldu

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırın açılışında sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, çadırın 15 gün meydanda kalacağını söyledi.

Filistin'de ahlak tanımayan bir katliam yaşandığına dikkati çeken Şerefli, "Siyonist İsrail ve destekçileri Filistin'de yapılan katliamın sorumlularıdır. Bunu gündemde tutmak ve Filistin halkına destek amacıyla çadırımızı kurduk. Burada her gün bir STK'miz nöbet tutarak faaliyetler düzenleyecek" dedi.

İl Müftüsü Ali Gülden de İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından geçen hafta Filistin halkı yararına kermes düzenlediklerini açıkladı.

Filistin'de yaşanan katliamı unutmamak, bilinci artırmak gerektiğini aktaran Gülden, "STK'lerimiz 15 gün bir nöbet tutacaklar. Bu bilinci canlı tutmamız gerekiyor. Yozgatlı kardeşlerimizi bilinçli olmaya bu zulme kendi ölçeklerinde dur demeye davet ediyorum." diye konuştu.