Vali İAktaş, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde görev alarak kurtarma çalışmalarında başarı gösteren Çanakkale Ulusal Medikal Kurtarma Ekibini (UMKE) ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Sağlık Hizmetleri Başkanı Tuğba Erpak ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. İskender İncirci’nin de bulunduğu ziyarette Aktaş, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgeye giden Çanakkale UMKE’nin özveriyle görev yaptığını ve vatandaşların enkazdan çıkarılmalarına vesile olduklarını ifade ederek UMKE Sorumlusu Dr. Suat Bağla’dan İzmir depreminde yapılan arama kurtarma ve sağlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlhami Aktaş, deprem sonrası bölgeye giderek arama kurtarma ve sağlık alanında gösterdikleri başarılı çalışmalar ile Elif Perinçek ve Ayda Gezgin'in enkazdan sağ olarak çıkarılmasında görev alarak ilk müdahaleyi yapan Çanakkale UMKE personellerine teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devam etmesi temennisinde bulundu.