Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uzungöl'de akü hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Çaykara ilçesinde 217 akü çaldığı gerekçesiyle 2 kişi yakalandı.
Trabzon'da alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uzungöl Mahallesi'ndeki bir iş yerinden farklı ebatlarda akü çalındığı ihbarı üzerine Uzungöl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler, olayla ilgili M.A ve E.A'yı yakaladı.
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