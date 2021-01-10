Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Pozantı ilçesinde dağıtılan 80 bin fidenin ardından Feke'de 22 üreticiye 210 bin fide desteğinde bulunuldu.

Feke ilçesi Paşalı Köyü İlkokulu bahçesinde düzenlenen fide dağıtımına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Tapan bölgesinde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yönlendirmesi ve teşvikiyle kadın üreticilerin kurduğu kooperatifi desteklemek üzere geldiklerini ifade eden Karalar, kadınların yanında yer almaya devam edeceklerini kaydetti.

Karalar, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda da bölgede yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdi.