Ayrıca Tuzla Belediyesi, sosyal medya platformu üzerinden farkındalık canlı yayını yaptı.

Yayına katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Engelli kardeşlerimin bizim yüreğimiz olduğunu, bizim vicdanımız olduğunu, onlarla dünyanın ve Tuzla’nın çok daha güzel olduğunu hatırlatmak istiyorum” dedi

Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl dünyada 7-14 Ocak tarihleri arası anılan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu tarafından takip edilen 70 görme engelli vatandaşa beyaz baston dağıtıldı. Bastonlar, görevliler tarafından koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında risk oluşturmayacak şekilde dağıtıldı. Ayrıca Tuzla Belediyesi sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın ile Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası farkındalığı yaratıldı. Programa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katılırken, görme engelli gençler saz ve org ile sevilen türküleri söyledi. Bilal Şaner moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Beyaz Baston Görme Engelliler Özel Etkinliği’ programına katılan Başkan Yazıcı, ”Biz sizlerle birlikte çok yerde çok programda birlikte olduk. Ama şunu bilin ki yüreğimizin bir tarafında bir sızı var. Sizinle birlikte olamamanın getirmiş olduğu bir acı var” dedi.