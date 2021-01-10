Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
7'nci kat penceresinden düşüp, öldü
[Fotoğraf: AA]
Ereğli ilçesinde 7'nci kattaki evinin penceresinden düşen Murat Atçeken (48), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Hastane Caddesi'nde 8 katlı binanın 7'nci katında meydana geldi.
Murat Atçeken, evinin penceresinden belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü. Atçeken'in kanlar içinde yerde yattığını gören çevredekiler polise ve sağlık görevlilerine haber verdi. Atçeken, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Murat Atçeken'in cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Atçeken'in düşme nedenini araştırıyor.
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