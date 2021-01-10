Valilik Şeref Defterinin imzalanmasının ardından Valilik makamında gerçekleşen görüşmede Karaloğlu Bakan Karaismailoğlu'na hediye takdim etti.

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldığı Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nin ardından Vali Karaloğlu ile İçkale Müzesini ziyaret etti.