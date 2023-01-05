Uşak Belediyesi'nin düzenlediği proje kapsamındaki bisiklet turuna Vali Turan Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın da katıldı.

Ergün ve Çakın'ın da aralarında olduğu bisikletliler, Yavuz Sultan Selim Caddesi ile Vatan Caddesi kesişiminden Uşak Spor Lisesi'ne kadar pedal çevirdi.

Bisikletlileri öğrenciler çiçeklerle karşıladı. Burada konuşan Vali Ergün, spora gençlerin ilgi duymasını istediklerini ve sporu sevdiklerini söyledi.

Bisikletin bir yerden bir yere gitmenin en kolay, en ucuz ve en sağlıklı yol olduğunu aktaran Ergün, "Bugün dünyada gelişmiş nitelikte şehirlerin değerlendirilmesi kriterlerinden birisi de inanın orada ne kadar çok bisiklete binildiği olmaya başladı. İnşallah Uşak o açıdan da çok önemli mesafeler katedecek" dedi.

"Öğrencilerimiz ve velilerimiz sayesinde günden güne bisiklet kullanımı yaygınlaşıyor"

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise Uşak'ta bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı istedkilerini ifade etti. Obezideyle mücadelede en önemli silahlardan birisinin spor olduğunu da belirten Çakın, "Bu anlamda bugün üçüncüsünü başlatmış olduğumuz projemizin geçtiğimiz senelerde de başlatmış olduğumuz projeleri de yakından takip ediyoruz ve memnuniyetle görüyoruz ki öğrencilerimiz hem bizim teşvik amaçlı olarak başlatmış olduğumuz projede dağıttığımız bisikletlerle hem de duyarlılığı artan öğrencilerimiz, velilerimiz sayesinde günden güne bisiklet kullanımı yaygınlaşıyor, artıyor" sözlerini kullandı.

Okul bahçesinde düzenlenen programda halk oyunları ve cimnastik gösterileri sunuldu. Programda Uşak Spor Lisesi öğrencilerine 75 bisiklet hediye edildi.