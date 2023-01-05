Aksaray'da yeğenini öldürdüğü öne sürülen zanlı Ankara'da yakalandı
Aksaray'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, Ankara'da gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Ocak'ta, İshaklı Karapınar köyü yakınlarında öğrenci servis minibüsü yanında Kenan Ö.'nün silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, Kenan Ö.'nün amcası Aşır Ö.'nün, olay yerinden otomobiliyle kaçtığı bilgisine ulaşıldı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, plakasını belirledikleri aracın Ankara'nın Keçiören ilçesinde olduğunu tespit etti.
Şüpheli tutuklandı
Bir süre önce Almanya'dan memleketine izne geldiği öğrenilen şüpheli Aşır Ö., Ankara'da gözaltına alındı. Aksaray'a getirilen ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Aşır Ö., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, amca ile yeğenin 15 gün önce köy meydanında tarla meselesi yüzünden tartıştığı öğrenildi.
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