Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ile 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nın koordineli olarak ilçe kırsalında yaptığı aramada, 212 kilogram toz esrar, 2 kilogram afyon sakızı ve 2 kilogram sentetik uyuşturucu ile 590 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli İ.D. gözaltına alındı.