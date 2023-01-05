İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hakkında "gece vakti silahlı yağma" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.İ., Kızılağaç Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.