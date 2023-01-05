Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 07:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Ayvanat Mahallesi Said Nursi Bulvarı'nda buzlanma nedeniyle B.K. kullandığı kamyonet, E.E.'nin kullandığı tır ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ve kamyonet çarpıştı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan tır sürücü E.E. 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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