Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 06:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında şüpheli F.K.'nin bulunduğu otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 53 gram uyuşturucu madde ile 75 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Kırıkkale Uyuşturucu
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