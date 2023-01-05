Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 06:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Karabük'ün Yenice ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yenice'den Karabük'e gelen S.İ. yönetimindeki otomobil, Şeker Kanyonu mevkiinde karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce sıkıştığı otomobilden çıkartılan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Karabük
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