İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 270 litre kaçak etil alkol bulundu. Olaya ilişkin iş yerindeki bir kişi yakalanıp söz konusu şubeye götürüldü.