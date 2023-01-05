Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 07:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te bir iş yerinde 270 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Gaziantep'te bir iş yerinde 270 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada, 270 litre kaçak etil alkol bulundu. Olaya ilişkin iş yerindeki bir kişi yakalanıp söz konusu şubeye götürüldü.
Etiketler: Gaziantep
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