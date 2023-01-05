Tunceli’de emniyet ve jandarma ekipleri tarafından okul servislerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sürekli denetim yapılıyor.

İl genelinde 58 taşıma merkezinden toplam bin 403 öğrencinin yararlandığı okul servislerinin kontrollerinin düzenli yapıldığını belirten yetkililer, öğrencilerin oturma düzeninden, emniyet kemeri kullanımına, araç donanımından plaka ve sürücüye kadar çok detaylı denetimler gerçekleştirildiğini ifade etti.