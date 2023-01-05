Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 08:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli’de okul servisi denetimleri sürüyor
[Temsili fotoğraf: AA]
Tunceli’de okul servislerinin denetimleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor.
Tunceli’de emniyet ve jandarma ekipleri tarafından okul servislerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sürekli denetim yapılıyor.
İl genelinde 58 taşıma merkezinden toplam bin 403 öğrencinin yararlandığı okul servislerinin kontrollerinin düzenli yapıldığını belirten yetkililer, öğrencilerin oturma düzeninden, emniyet kemeri kullanımına, araç donanımından plaka ve sürücüye kadar çok detaylı denetimler gerçekleştirildiğini ifade etti.
Etiketler: Tunceli
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