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Güncel
AA 18.05.2023 14:25

Uşak'ta Cumhur İttifakı'na üye partilerin il başkanları basın toplantısı düzenledi

Uşak'ta Cumhur İttifakı çatısı altındaki siyasi partilerin il başkanları basın toplantısı düzenledi.

Uşak'ta Cumhur İttifakı'na üye partilerin il başkanları basın toplantısı düzenledi

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, Atapark'taki bir kafeteryada düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki milletvekilliği seçimlerinde kentteki en yüksek oyu alan siyasi parti olduklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de hem ilimizde, hem ülkemizde en yüksek oyu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aldı"

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için de var gücüyle çalışacaklarını aktaran Yaşar, şöyle konuştu:

"Uşak'taki 3 milletvekilinin 2'sini Cumhur İttifakı'ndan gönderdik. Gönül isterdi ki, 3 milletvekilini Cumhur İttifakı'ndan gönderelim ama nasip, kısmet değilmiş. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de hem ilimizde, hem ülkemizde en yüksek oyu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aldı. Seçimler ikinci tura kaldı. İkinci turda Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50'nin çok daha üzerinde bir oy alarak tekrar Cumhurbaşkanı seçilecektir. Bu konuda hiçbir endişemiz ve tereddüdümüz yoktur" dedi.

MHP İl Başkanı İbrahim Orman, yoğun bir seçim dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Seçim öncesi yapılan anketlerdeki olumsuz algıyı yıktıklarını aktaran Orman, "Artık önümüzde Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri var. Biz Cumhur İttifakı olarak hep birlikte aynı gayret, aynı mücadeleyle planlı programlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim hiçbir şüphemiz yok. Ama yine de çalışmayı elden bırakmayıp devam edeceğiz" diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Erhan Şahin, 14 Mayıs'taki seçimlerin Cumhur İttifakı bileşenlerine teveccühün devam ettiğini gösterdiğini belirterek, halkın 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın yanında olacağını söyledi.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Erdoğan Çiloğlu da 14 Mayıs'taki seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir şekilde kazanacağına inandıklarını kaydeden Çiloğlu, ellerinden gelen tüm desteği vermek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile Fahrettin Tuğrul da toplantıya katıldı.

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