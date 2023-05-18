Diyarbakır’da minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Diyarbakır-Mardin Karayolu üzerinde meydana geldi.



Diyarbakır’dan Bismil ilçesine giden yolcu minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazadan şoför yara almadan kurtulurken, 7 kişi yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi olay yerine gelen 4 ambulansla Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.