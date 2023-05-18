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Güncel
AA 18.05.2023 14:19

İzmir'deki Yiğitler Barajı'nda gövde dolgusu çalışmaları başladı

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ne yılda 7,89 milyon metreküp sanayi suyu sağlayacak ve aynı zamanda 13 bin 330 dekar araziye can suyu verecek Yiğitler Barajı'nda gövde dolgusu çalışmaları başladı.

İzmir'deki Yiğitler Barajı'nda gövde dolgusu çalışmaları başladı
[Fotograf: AA]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Kemalpaşa ilçesindeki baraj projesinde yüzde 41'lik gerçekleşme oranına ulaşıldığını belirtti.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Balta, şu bilgileri verdi:

"490 metre uzunluğundaki derivasyon tüneli, batardo imalatları, gövde ve prit sıyırma kazıları ile 3,9 kilometre uzunluğundaki rölakasyon yolu çalışmalarını bitirdik. Ayrıca yola 3,7 km korkuluk imalatı yaptık. Mayıs ayı sonunda gövde dolgu çalışmalarına başlayacağız. Amacımız hızla çalışarak, belirlenen takvim içerisinde barajın gövde dolgusunu bitirmek."

Yiğitler Barajı'nın gövdesinin ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildiğini kaydeden Balta, barajının gövde yüksekliğinin temelden 103 metre olacağını ifade etti.

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