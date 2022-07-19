Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Uşak'ın Banaz ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.
Adnan Menderes Caddesi'nde bir inşaatın üçüncü katında kalıp çalışması yapan 61 yaşındaki Hüseyin Erdoğan, dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Erdoğan'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Uşak İşçi Ölümleri
Son Haberler
- 12:13
- 12:14
- 12:04
- 12:09
- 12:10
Sıradaki Haber
Karaman'da afet ve acil durumlara müdahale tatbikatı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz