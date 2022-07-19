Merkeze bağlı Dereköy'de iki bölüm olarak düzenlenen tatbikatın birinci bölümünde enkazda arama-kurtarma, yangın; ikinci bölümde ise baraj bölgesinde su üstü arama, kayıp arama ve yaralı kurtarma şeklinde operasyonlar yapıldı.

Özellikle tatbikat alanında köylü kadınların çığlıkları, ekiplerin enkaz altındaki yaralı şahsı kurtarma çalışmaları gerçeği aratmadı.

Tatbikata 170 personel ve 41 araç katıldı

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, tatbikat sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, herhangi bir afet durumunda sahada olması gereken ve sorumlu olan tüm kurumların bu tatbikata katıldığını söyledi.

Tatbikattaki amacın öncelikle afet bilinci oluşturmak olduğunu ifade eden Akkoyun, "Ülkemiz afet anlamında özellikle deprem, sel, yangın ve diğer afetler anlamında riskli bölgeleri bulunan bir konumda. Bölgemiz bu anlamda az riskli bölgede olmasına rağmen tedbirler alınması gereken bir bölge" diye konuştu.

Riskin azlığına çokluğuna bakmadan tedbirleri en üst düzeyde almaya çalıştıklarını belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bu tedbirler öncelikle afetten önceki tedbirler. Yani bilincin oluşturması ve bu afetler başlamadan var olan kapasitemizi görmek ve bu kapasiteyi de sahaya yansıttığımız zamanda ne tür avantajlarımız dezavantajlarımız var görmek. Tatbikatta özellikle vatandaşlarımızın da olması bizleri sevindirdi. Vatandaşlarımıza şunu söylüyorum. Afetin azı, çoğu olmaz. Her zaman hazır olmalıyız. Özellikle deprem ve diğer afetler konusunda bilinçli olmalıyız. Öncelikle yaşadığımız evlerden iş yerlerinden başlayarak riskleri azaltıcı tedbirler almalıyız. İnşallah deprem ve diğer felaketleri ilimizde ve ülkemizde yaşamayalım. Ama bu afetlerde ülkemizin bir gerçeği. Bu anlamda da afetlere karşı her zaman bilinçli tedbirli hazır olmamız gerekiyor."