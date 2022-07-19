Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 11:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kilis’te patlayan tüpler maddi zarara yol açtı
[Fotograf: İHA]
Kilis’in Elbeyli ilçesinde ikametin depo olarak kullanılan yerinde çıkan yangın nedeniyle 2 tüp patlaması sonucu maddi zarar meydana geldi.
Elbeyli ilçesine bağlı Geçerli köyü Bitkıran mezrasında Mehmet Köroğlu'na ait evin depo olarak kullanılan yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkması üzerine durum İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verildi.
Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürürken, 2 tüpün patladığı öğrenildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştuğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Etiketler: Kilis
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