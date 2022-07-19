Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Çorum'da kontrolünü kaybeden bir sürücü, otomobiliyle aydınlatma direğine çarptı. Yaşanan kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Metin A'nın kullandığı otomobil, Çorum-Ortaköy kara yolunda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Yoldan geçen jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile Yunus Emre Y. ve Salih G. yaralandı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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