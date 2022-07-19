Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 11:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kırklareli'de 123 kaçak göçmen yakalandı: 6 organizatör tutuklandı
[Fotograf: DHA]
Kırklareli'de, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 123 kaçak göçmen yakalandı, 6 insan kaçakçısı tutuklandı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluklara yönelik yapılan denetimlerde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 123 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, kaçaklara yardım ettikleri belirlenen 6 insan kaçakçısı ise gözaltına alındı.
6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'Uluslararası İnsan Kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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