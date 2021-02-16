Uludağ eteklerinde, Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde Sadık Şen'e ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hareket eden itfaiye ekipleri, dar ve dik yolların buzlu olması nedeniyle mahalleye ulaşmakta zorlandı.

Güçlükle olay yerine ulaşabilen ekipler, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yapay kalp destek cihazıyla yaşayan Sadık Şen ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.