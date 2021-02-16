Pazar akşamı ilçelerin yüksek kesimlerinde ve Spil Dağı'nda başlayan kar yağışı, aralıklarla sürüyor.

Soma ilçesinde etkili olan kar nedeniyle, ilçe merkezinden yüksek kesimli kırsal mahallelere giden yollar ile Soma-Savaştepe kara yolunda, Soma Belediyesi, Karayolları ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Meteoroloji'nin yoğun kar yağışı uyarısının ardından, ekiplerin teyakkuza geçtiğini, pazar gününden bu yana karla mücadelenin devam ettiğini bildirdi.

Tulup, kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için başta araç ve yaya trafiği olmak üzere yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptıklarını ve kapanan kırsal mahalle güzergahlarında çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Turgutlu ilçesinde de yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında kar kalınlığı bazı yerlerde 20 santimetreye kadar ulaştı.

Turgutlu ile İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında kalan Çatma Dağı, kar yağışı sonrasında beyaza büründü.

Öte yandan bölge sakinlerinin mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi ekipleri aralıksız çalışıyor.