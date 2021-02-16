Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Batman'da 6 kilo 174 gram esrar ele geçirildi.
Batman'da düzenlenen operasyonda 6 kilo 174 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince merkeze bağlı Suçeken bölgesi mevkisinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda söz konusu bölgede gizlenen 6 kilo 174 gram kubar esrar bulundu.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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