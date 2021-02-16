İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Kıran, Çeltikçi ve Kayapınar mahallelerinde kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayıp çöken seralarda incelemelerde bulundu.

Çelik, oluşan zararla ilgili Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tespitlerinin yapıldığını söyledi.

Kardan en fazla büyük ölçekli seraların hasar gördüğünü belirten Çelik, "Önemli olan burada çiftçinin hiçbir şekilde mağdur olmadan, raporlarını en güzel şekilde tutup, bir an önce çiftçiyi, üreticiyi ayağa kaldırmak." dedi.

Çeltikçi Mahallesi'nden sebze üreticisi Ümit İpek de seraların üzerinde yaklaşık 50 santimetre kalınlığında kar biriktiğini söyledi.