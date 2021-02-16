Bölgede 3 gündür devam kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bursa-Yalova kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle karşılıklı olarak, ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Süpürgelik mevkisinde yoğun olan yağıştan dolayı karayolları ekiplerince güzergah boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediliyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kar lastiği ve zincir konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.