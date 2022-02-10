Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 09:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uludağ’da kar kalınlığı 130 santimetre
[Fotoğraf: İHA]
Kış turizminin önemli merkezlerinden Bursa Uludağ’da kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı.
Bursa'nın kayak ve kış turizminin gözde yerlerinden Uludağ’da dün ve önceki gün yaşanan yoğun yağışla birlikte kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı.
Gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 15 dereleri görürken, sabah güneşin doğması ile birlikte eksi 7 seviyesinde ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre önümüzdeki günlerde Uludağ’da güneş yüzünü gösterse de hava sıcaklıkları eksi derecelerde ölçülecek.
Bir hafta boyunca yağışın beklenmediği Uludağ’da mevcut kar, kayak yapmak isteyen tatilciler için yeterli görünüyor.
Yarıyıl tatilinde oteller yüzde 100’e yakın doluluk oranları ile sezonu geçirirken, hafta sonları günübirlikçi vatandaşlar da piknik için Uludağ’ı tercih ediyor
Etiketler: Bursa Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Meteoroloji
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