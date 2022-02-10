Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 09:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hakkari'de kar tatili
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Kentte yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle 62 köy ve 115 mezra yolu, ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreye ulaştı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ilk, ortaokul ve liselerde bugün eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı
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