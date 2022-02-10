Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Gümüşhane'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
Gümüşhane'de yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Merkezin yanı sıra Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 1 gün süreyle tatil edildi.
Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
Trafiğe çıkacak sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
Etiketler: Eğitim Gümüşhane Kar Yağışı Milli Eğitim Bakanlığı
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