Gümüşhane'de yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Merkezin yanı sıra Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 1 gün süreyle tatil edildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Trafiğe çıkacak sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerekiyor.