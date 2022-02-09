Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 23:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvan yüklü tır, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Kaza sonrası hayvanlar yol kenarına toplandı.
Afyonkarahisar'da angus türü 20 büyükbaş hayvan yüklü tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle refüje devrildi.
Kazada hayvanlardan biri telef oldu. Diğer hayvanlar, kazaya sebebiyet vermemeleri için polis ve jandarma ekiplerince yol kenarındaki tarım arazisinde toplandı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Trafik Kazası
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