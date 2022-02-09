Uşak Büyükbaş Deri İşleme projesinde 2. farkındalık toplantısı yapıldı.

Proje hakkında detaylı bilgi aktarmak ve Uşak’ta kurulan "Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi"ni (UBDİT), İzmir’de bulunan ayakkabı ve saraciye üreticisi olan sanayicilere tanıtmak amacıyla gerçekleşen toplantıda, büyükbaş deriyi girdi olarak kullanan sanayiciler ile Uşak’taki büyükbaş deri üretecileri arasında iş birliği zemininin oluşturulması hedeflendi.

Toplantı, proje sahibi Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Bölge Müdürü, deri sektörünün önde gelen temsilcileri, ayakkabı ve saraciye sanayicilerinin üye oldukları sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurumlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantının açılışında konuşan Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, proje kapsamında deri sanayicilerine fason hizmet vermek ve büyükbaş hayvan derisi işlemek üzere, Uşak Deri Karma OSB’de 8 bin metre kare kapalı alana kurulan Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisinin (UBDİT) bu ay içinde faaliyete geçmesinin planlandığını belirtti.

Bu tesis sayesinde deri sektörünün ürün yelpazesine, talebi giderek artan ayakkabı, çanta, kemer gibi zorunlu ihtiyaç maddelerinin üretiminde kullanılan büyükbaş derinin ekleneceğini kaydeden Karahallı, bu yolla deri sanayicilerinin üretim, istihdam ve rekabet gücünün artacağını söyledi.

"Yurt dışı pazarlarında yeni imkanlar sağlayacak"

Karahallı, proje sayesinde sanayicilerinin yurt içi ve yurt dışında yeni pazarlara deri satma imkanı bularak, üretim ve gelirlerini artırma ve işlerini geliştirme şansı elde edeceklerinin önemini vurguladı.

Proje kapsamında, küçükbaş deri sanayisine talebin azalmasıyla zayıflayan sektörü canlandırmak hedeflendi.

Günde 20 ton ve 800 büyükbaş kapasiteye sahip olan, Şubat 2022’de faaliyete geçmesi planlanan UBDİT, uzun yıllar küçükbaş deri işleyen sanayicileri büyükbaş deri işlemeye özendirmek amacıyla hayata geçirilecek.

Ayrıca tesisin gerekli tüm makineleri tedarik edildi ve kurulumları yapıldı. Proje kapsamında deri sanayicileri ve çalışanlarına yönelik çeşitli eğitim ve danışmanlık faaliyetleri de gerçekleştirildi.

Öte yandan deri sanayicilerinin birlikte hareket etmelerini sağlamak üzere, deri kümesi kuruluş çalışmaları da devam ediyor.

Son olarak deri sektörü sanayicileri arasında gerçekleşecek olan ikili iş birlikleri ve ağ oluşturma günleri ile projenin hedeflenen etkinliğinin artması planlanıyor.